Житель Уфы получил год ограничения свободы за ложный звонок о бомбе

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему горожанину, который обвинялся в заведомо ложном сообщении о теракте.
Установлено, что мужчина, находясь во дворе жилого дома, позвонил по номеру «112» и заявил о готовящемся взрыве в квартире. Оператор передал информацию в полицию. Дежурная смена отдела № 1 зарегистрировала сообщение и направила на место следственно-оперативную группу из пяти человек. Сотрудники искали взрывчатку, чтобы предотвратить возможную трагедию, но никаких опасных предметов не обнаружили.
Уфимец полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
