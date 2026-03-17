Суд признал обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед ФНС

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлениям Федеральной налоговой службы (ФНС) России и банка ПСБ признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его неисполненные обязательства перед бюджетом в размере более 375 тысяч рублей и перед банком — в размере более 3,8 миллиона, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В заявлении столичной налоговой инспекции № 4 речь идет об основном долге в размере более 373 тысяч рублей и о пени на сумму чуть более 2 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование налоговой частично — заявитель просил включить в реестр более 781 тысячи рублей.

Задолженность Иванова перед банком возникла по выплате процентов по кредиту. Уточняется, что требование ПСБ обеспечено залогом имущества должника.

Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше