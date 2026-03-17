«Домогался до дочери». На физрука гимназии № 16 в Казани написали заявление

В школе и Минобре говорят, что официальных жалоб не было. Однако полиция уже проводит проверку по заявлению одной из семей. А в анонимных телеграм-каналах школьницы рассказывают, что учитель называет некоторых девочек «своими женами» и ставит двойки тем, кто отказывается терпеть его поведение.
Первые сигналы и реакция властей
Скандал вокруг татаро-английской гимназии № 16 в Казани разгорелся после публикаций в соцсетях и телеграм-каналах. Родители и ученики утверждают, что преподаватель физкультуры и ОБЖ, работающий в школе более 30 лет, позволяет себе пошлые шутки, двусмысленные намёки и прикосновения к школьницам. При этом, как выяснилось, тревожные сигналы о его поведении появлялись в открытых источниках ещё с 2021 года.
В отзывах на «Яндекс. Картах», посвящённых гимназии № 16, ещё несколько лет назад пользователи оставляли тревожные сообщения. В одном из них, датированном 2021 годом, родитель написал:
«Один из педагогов домогался до моей дочери! Предлагал таким образом исправить ей оценки! Так же выше упомянутый педагог двусмысленно шутит и оскорбляет детей».
В 2023 году появился ещё один комментарий, автор которого назвал физрука «худшим преподавателем» и добавил: «Домогается до всех девочек, устраивает разврат, а также унижает достоинство и честь учеников».
Несмотря на эти сообщения, в Министерстве образования и науки Татарстана заявили, что никаких официальных жалоб на педагога ранее не поступало. В Управлении образования исполкома Казани также опровергли факт обращений.
«Анонимные сообщения в интернете и скриншоты переписок, авторов которых невозможно идентифицировать, не могут считаться поводом для общественного осуждения, — пояснили в ведомстве. — Педагог, имеющий 30-летний стаж, многочисленные регалии и благодарности, на протяжении десятилетий добросовестно исполняет свои обязанности. Не было ни одного инцидента».
В администрации гимназии, по словам чиновников, регулярно проводятся родительские собрания и индивидуальные встречи, но никто по поводу нарушения субординации не обращался.
Заявление в полицию и слова учеников
Однако на днях ситуация вышла на новый уровень. Как стало известно «АиФ-Казань», родители одной из старшеклассниц написали заявление в полицию. Поводом стали намеки со стороны учителя на непристойности в адрес девушки.
Педагога уже допросили. Он свою вину отрицает. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
После того как история получила огласку, в редакции различных СМИ и блогов начали поступать анонимные сообщения от учениц гимназии. Девушки, опасаясь последствий, просят не раскрывать их имена, но готовы рассказать о том, что происходит на уроках.
По их словам, учитель выбирает нескольких девочек в классе и называет их «своими девушками» или «женами». Те, кто пытается противостоять такому обращению, сталкиваются с давлением через оценки.
«Когда одноклассница пристегивала лыжи к ботинкам, он встал перед ней и сказал: “Я всегда мечтал, чтоб такая красивая девушка встала передо мной на колени”…», — рассказала одна из учениц.
Другие школьницы подтверждают, что педагог регулярно отпускает пошлые шутки, делает замечания по поводу внешнего вида и тела, а также допускает нежелательные прикосновения во время занятий.
Ученики также утверждают, что их родители не раз ходили к директору гимназии. Но реакции, по их словам, не было.
«Я приходила жаловаться, но директор не отреагировала. Сказала, что он приносит школе дипломы, победы и деньги, выигрывая в Олимпиадах, — поделилась одна из матерей. — Я жаловалась на его пошлость и необоснованные двойки. Моя дочь отличница по всем предметам, кроме ОБЖ. Он это сделал намеренно. Также была беседа с завучем — тоже не отреагировала».
Точка кипения и вопросы
Журналисты пытались получить комментарий у руководства гимназии. Однако директор образовательного учреждения прервала разговор после первого же вопроса о ситуации. Сам учитель посоветовал журналистам «записаться на приём» и перестал выходить на связь.
В Министерстве образования Татарстана редакции подтвердили, что официальных жалоб на данного педагога ранее не поступало, и отказались от дальнейших комментариев до завершения проверки.
Ситуация остаётся неоднозначной. С одной стороны — многолетний стаж, регалии и отсутствие официальных обращений. С другой — множественные анонимные свидетельства, датированные разными годами, и наконец поданное заявление в полицию.
Школьники, приславшие свои сообщения в редакцию, надеются, что огласка поможет изменить ситуацию: «Наконец-то о нём начали говорить. Такие мерзкие люди не должны работать в школе!».
Пока идёт проверка, вопросов остаётся больше, чем ответов. Как могло получиться, что жалобы в интернете появлялись годами, но ни одна из них не дошла до официальных инстанций? Почему родители, по их словам, ходившие к директору, не писали заявлений? И почему педагог, которого обвиняют в домогательствах, продолжает работать с детьми?
Ответы на эти вопросы, возможно, даст полицейское расследование. Но для многих семей, чьи дети учатся в гимназии № 16, эта история уже стала поводом задуматься о безопасности своих дочерей в стенах школы.