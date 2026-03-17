Брала деньги за права на лодки и катера: чиновницу МЧС отправили в колонию

Суд приговорил бывшего руководителя Дудинского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России к 7 годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о взяточничестве, сообщает прокуратура Красноярского края.

Речь идет о коррупционной схеме при оформлении документов на управление маломерными судами. По данным надзорного ведомства, фигурантка получила десятки незаконных вознаграждений и использовала служебный доступ к государственной системе.

Следствие установило, что с 2024 года женщина организовала незаконную выдачу удостоверений на право управления катерами и лодками. Документы оформлялись жителям Таймыра без прохождения обязательного обучения и экзаменов.

В общей сложности, как уточнили в прокуратуре, она получила 41 взятку на сумму около 1,5 млн рублей. Эти средства по решению суда подлежат взысканию в доход государства.

Фигурантка вносила в государственную информационную систему ложные сведения о якобы успешно сданных экзаменах. Это позволяло оформлять удостоверения без проверки знаний и навыков.

В результате права получили 39 человек, которые фактически не проходили ни теоретическую, ни практическую подготовку.

В деле также установлен посредник — местный житель. Он подыскивал желающих получить документы без экзаменов, организовывал передачу денег и взаимодействовал с осужденной.

По итогам разбирательства суд признал бывшую сотрудницу МЧС виновной в коррупционных преступлениях. Приговор — 7 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

