Житель Самарской области получил условный срок за изготовление взрывчатки

В Самарской области суд вынес приговор мужчине за незаконное создание взрывчатых веществ. Житель региона с 2023 по 2025 год покупал химикаты и делал из них опасные устройства. Мастерскую он обустроил в обычном сарае на своем участке в Волжском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.