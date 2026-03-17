Житель Самарской области получил условный срок за изготовление взрывчатки

В Самарской области суд вынес приговор мужчине за незаконное создание взрывчатых веществ. Житель региона с 2023 по 2025 год покупал химикаты и делал из них опасные устройства. Мастерскую он обустроил в обычном сарае на своем участке в Волжском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.
«Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Жителя Самарской области обвинили в изготовлении и переделке взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ. Они передали все материалы коллегам из Следственного комитета. В итоге за свои действия самарец получил четыре года и один месяц лишения свободы условно.