Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 12 вражеских дронов над регионами РФ и Азовским морем

Российские системы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 12 украинских беспилотников, действовавших над различными регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«17 марта с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Шесть дронов были сбиты над Ленинградской областью, два — над Краснодарским краем. По одному аппарату уничтожили над Брянской, Костромской и Смоленской областями, а также над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь оказалась одной из самых интенсивных по числу атак украинских беспилотников на российские регионы. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 206 дронов самолётного типа.

