Силы ПВО сбили 12 вражеских дронов над регионами РФ и Азовским морем

«17 марта с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Шесть дронов были сбиты над Ленинградской областью, два — над Краснодарским краем. По одному аппарату уничтожили над Брянской, Костромской и Смоленской областями, а также над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что минувшая ночь оказалась одной из самых интенсивных по числу атак украинских беспилотников на российские регионы. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 206 дронов самолётного типа.
