Четыре подростка пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

«Бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались», — написал он.
По словам губернатора Гладкова, у 18-летнего парня зафиксирована ссадина лица. У двух 16-летних парней — ссадины головы и спины, у одной девушки того же возраста — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы. Все получили помощь на месте и не стали госпитализироваться.
В социальном объекте, рядом с которым произошёл взрыв, выбиты окна и повреждён фасад. Пострадали также три квартиры в многоэтажках, два частных дома и шесть автомобилей. Второй беспилотник повредил крышу, фасад и остекление объекта торговли.
Ранее в Белгородской области мирный житель села Маломихайловка пострадал при атаке беспилотника. Мужчина ехал на велосипеде, когда произошёл взрыв, и получил осколочные ранения живота и ноги. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем доставили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
