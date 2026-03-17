Россиянин застрелил жену, ранил ее сожителя и попытался покончить с собой

В селе Озёрное Красноярского края 53-летний местный житель пришёл в дом к своей 52-летней супруге, с которой не жил вместе около года, и открыл стрельбу из карабина. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ. В момент нападения в доме находился новый сожитель женщины.
По версии следствия, вечером в понедельник подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из карабина в женщину и её партнёра. Супруга погибла на месте, мужчину экстренно госпитализировали — врачам удалось спасти его благодаря своевременной медицинской помощи.
После расправы злоумышленник покинул место преступления, направился к себе домой и попытался свести счёты с жизнью. Его также доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Фигурант задержан, решается вопрос о его аресте. В полиции уточнили, что мотивом преступления, по словам задержанного, стала ревность.
