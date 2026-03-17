Мужчина из карабина застрелил жену и ранил её сожителя в Красноярском крае

В Енисейском районе мужчина застрелил из карабина жену, а также ранил её сожителя. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Трагедия произошла вечером 16 марта в селе Озёрном. Пьяный 53-летний житель Енисейска пришёл в дом на улице Ленинградской, где проживала его 52-летняя супруга с новым сожителем.
Войдя в жилище, мужчина открыл огонь из карабина. Женщина погибла на месте от полученных ранений. Её 53-летний сожитель выжил благодаря своевременной медицинской помощи.
После расправы подозреваемый отправился к себе домой и попытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Фигурант задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
