Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из карабина застрелил жену и ранил её сожителя в Красноярском крае

Фигурант задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В Енисейском районе мужчина застрелил из карабина жену, а также ранил её сожителя. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла вечером 16 марта в селе Озёрном. Пьяный 53-летний житель Енисейска пришёл в дом на улице Ленинградской, где проживала его 52-летняя супруга с новым сожителем.

Войдя в жилище, мужчина открыл огонь из карабина. Женщина погибла на месте от полученных ранений. Её 53-летний сожитель выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

После расправы подозреваемый отправился к себе домой и попытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Фигурант задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Норильске осудят мужчину, который вытолкнул бывшую сожительницу из окна.