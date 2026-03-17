Над Ленинградской областью перехватили 14 дронов

Минувшая ночь стала одной из самых масштабных по числу атак беспилотников на российские регионы. Сразу несколько направлений оказались под ударом, а системы противовоздушной обороны работали практически без перерыва. С 20:00 16 марта до 07:00 17 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся на приграничные и центральные регионы страны.