Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Самары поверил мошенникам и отдал «курьеру» четыре миллиона рублей

Мошенники обманули пожилого самарца под видом сотрудников правоохранительных органов.

Источник: Комсомольская правда

84-летнему самарцу позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионера, что тому нужно «задекларировать» доходы, а для этого — отдать имеющиеся наличные.

К пенсионеру приехал сообщник мошенников под видом курьера. Пожилой мужчина отдал ему четыре миллиона рублей. Он был уверен, что после «проверки» деньги ему вернут обратно. Когда этого не произошло, самарец обратился в полицию, где завели уголовное дело о мошенничестве.

Самарцам напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не предлагают «проверить» или «задекларировать» доходы, с таким предложением могут обращаться только мошенники. Не отдавайте деньги, не сообщайте конфиденциальную информацию незнакомцам.

Ранее самарцев предупредили о новой мошеннической схеме, когда они вынуждают им перезвонить.