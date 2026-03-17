Пенсионер из Самары поверил мошенникам и отдал «курьеру» четыре миллиона рублей

84-летнему самарцу позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионера, что тому нужно «задекларировать» доходы, а для этого — отдать имеющиеся наличные.
К пенсионеру приехал сообщник мошенников под видом курьера. Пожилой мужчина отдал ему четыре миллиона рублей. Он был уверен, что после «проверки» деньги ему вернут обратно. Когда этого не произошло, самарец обратился в полицию, где завели уголовное дело о мошенничестве.
Самарцам напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не предлагают «проверить» или «задекларировать» доходы, с таким предложением могут обращаться только мошенники. Не отдавайте деньги, не сообщайте конфиденциальную информацию незнакомцам.
Ранее самарцев предупредили о новой мошеннической схеме, когда они вынуждают им перезвонить.