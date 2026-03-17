В Абу-Даби при падении обломков сбитой баллистической ракеты погиб человек

Один человек погиб в Абу-Даби (ОАЭ) в результате падения обломков баллистической ракеты, которую сбили силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в пресс-службе местного правительства.
«Компетентные службы Абу-Даби отреагировали на инцидент, который стал результатом падения осколков баллистической ракеты в районе Бени-Яс, сбитой системами ПВО», — сказано в сообщении.
Уточняется, что жертвой инцидента стал гражданин Пакистана.
Напомним, 16 марта стало известно, что в Абу-Даби при падении ракеты погиб человек, который находился в гражданском автомобиле. В ночь с 16 на 17 марта главное управление гражданской авиации ОАЭ частично закрыло на время воздушное пространство страны из-за атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов.