Под Воронежем водитель пострадал в опрокинувшемся в кювет грузовике «Ситрак»

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза произошло 16 марта в Новоусманском районе. По информации регионального управления МВД, около половины восьмого утра на 24-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 41-летний водитель не справился с управлением автомобилем «Ситрак» с полуприцепом.
По предварительным данным полиции, мужчина допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены точные причины и обстоятельства произошедшего.