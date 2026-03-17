Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем водитель пострадал в опрокинувшемся в кювет грузовике «Ситрак»

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза произошло 16 марта в Новоусманском районе. По информации регионального управления МВД, около половины восьмого утра на 24-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 41-летний водитель не справился с управлением автомобилем «Ситрак» с полуприцепом.

По предварительным данным полиции, мужчина допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены точные причины и обстоятельства произошедшего.