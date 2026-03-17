В Новосибирской области арестовали обвиняемого в ДТП с пятью погибшими

В субботу, 14 марта водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с пятью пассажирами ехал по дороге Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. Во время обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным грузовиком Man. Три пассажира микроавтобуса скончались на месте, еще двое чуть позже в больнице.