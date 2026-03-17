В Челябинске полицейские нашли сбежавшего 3 месяца назад из интерната подростка

Сотрудники транспортной полиции Южного Урала задержали 16-летнего подростка, разыскиваемого органами внутренних дел, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Молодого человека удалось распознать благодаря системе биометрической идентификации, работающей на челябинском железнодорожном вокзале.
Полицейские установили, что задержанный является воспитанником интерната, который он самовольно покинул в конце декабря 2025 года. Именно тогда он был объявлен в розыск.
По словам самого подростка, около трех месяцев он гостил у знакомых. А на вокзал пришел, чтобы встретить товарища.
Выяснилось, что подобные случаи его самовольных уходов из учреждения не единичны. Но в итоге его передали представителям интерната.