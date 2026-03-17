В Ревде на 9-месячную девочку в коляске рухнул снег с крыши

В свердловском городе Ревда прокуратура организовала проверку после травмирования маленькой девочки из-за схода снега с крыши жилой многоэтажки. Инцидент случился вечером 16 марта у дома № 31 на улице Чехова, когда под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка.