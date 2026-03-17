В Ревде на 9-месячную девочку в коляске рухнул снег с крыши

В свердловском городе Ревда прокуратура организовала проверку после травмирования маленькой девочки из-за схода снега с крыши жилой многоэтажки. Инцидент случился вечером 16 марта у дома № 31 на улице Чехова, когда под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка.
«При этом коляска с ребенком выступала за пределы козырька. При сходе снега родители среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда. Тем не менее ребенок получил в результате схода снега ушибы мягких тканей головы, ссадины», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Девочку осмотрел травматолог, ее отпустили домой.
Специалисты прокуратуры выяснили, что многоэтажку обслуживает компания «УЮТ».
