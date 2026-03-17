Столичный суд 2 апреля заочно рассмотрит дело Моргенштерна*

Московский суд 2 апреля заочно разберется в уголовном деле рэпера Алишера Моргенштерна*, который обвинятся в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом во вторник, 17 марта, стало известно из судебных материалов.
Артист дважды в течение одного года получал штрафы за нарушение закона об иноагентах. Он все равно продолжил публиковать материалы без специальной плашки.
Моргенштерна* объявили в розыск в конце января прошлого года. На его имущество в РФ наложили арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу рэпера в марте этого года и передала материалы в суд.
*Признан иноагентом в РФ.