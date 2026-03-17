Торговый центр в Ангарске мог загореться из-за аварийной работы электросети

В Ангарске сотрудники МЧС исследовали место, где загорелся торговый центр. Напомним, огонь на крыше здания в 108 квартале прохожие заметили поздно вечером 15 марта 2026 года. На место оперативно выехали 38 спасателе. Ночью им удалось потушить пожар, который затронул площадь в 500 квадратных метров. Об этом КП-Иркутск сообщили в ведомстве.