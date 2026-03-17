Силовики задержали подозреваемых в хищениях у предприятий ОПК

Задержаны два руководителя коммерческих организаций, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России задержали двух руководителей коммерческих компаний, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительное расследование показало, что с 2022 по 2023 год злоумышленники и их соучастники обманным путем заключали договоры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на поставку строительных материалов, строительного и электрооборудования. Общая сумма договоров превысила 460 миллионов рублей.

Компании-поставщики выполнили свои обязательства в полном объеме, но не получили оплаты. Приобретенные материалы были похищены, мошенники распорядились ими по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. У задержанных были изъяты средства связи, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, представляющие интерес для следствия. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавила официальный представитель МВД.

