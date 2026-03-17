Россиянин пытался откусить нос сотруднику ДПС и получил 2 года строгого режима

Жителя Новосибирска приговорили почти к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника ДПС, сообщает суд по итогам рассмотрения уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.
Инцидент произошел в ночь на 10 декабря 2025 года в Первомайском районе на улице Твардовского. Сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование.
Мужчина попытался скрыться, однако был задержан и закован в наручники. Во время оформления он оказал сопротивление.
По материалам дела, задержанный попытался укусить одного из сотрудников ГАИ за нос, после чего ударил его локтем в лицо.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — почти два года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Параллельно в Ханты-Мансийском автономном округе проводится проверка по факту нападения на ребенка. В Нижневартовске в полицию обратилась местная жительница, заявив о противоправных действиях в отношении своей восьмилетней дочери.
Сотрудники МВД установили предполагаемую участницу происшествия. По данным ведомства, задержана 34-летняя жительница города, ранее неоднократно судимая.
По информации СМИ, инцидент произошел на улице. Неизвестная женщина попыталась увести девочку, закрывала ей рот рукой и пыталась увезти. Ситуацию заметили соседи, после чего действия были прекращены, а ребенок смог убежать.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.