За нападения на магазины жителю Красноярска грозит до десяти лет колонии

В Красноярске задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Об этом рассказали в краевом МВД. 10 марта он зашел в торговую точку и, угрожая ножом, похитил из кассы три тысячи рублей. Вскоре полицейские установили, что этот же горожанин может быть причастен к аналогичному преступлению. Ранее в другом магазине неизвестный достал нож и похитил две бутылки алкогольной настойки.