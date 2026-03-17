За нападения на магазины жителю Красноярска грозит до десяти лет колонии

В Красноярске задержали подозреваемого в разбоях.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Об этом рассказали в краевом МВД. 10 марта он зашел в торговую точку и, угрожая ножом, похитил из кассы три тысячи рублей. Вскоре полицейские установили, что этот же горожанин может быть причастен к аналогичному преступлению. Ранее в другом магазине неизвестный достал нож и похитил две бутылки алкогольной настойки.

Вскоре ранее судимый за имущественные преступления 34-летний житель краевого центра был задержан. Деньги он потратил на себя. Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый в СИЗО, ему грозит до десяти лет колонии.