Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водолазы повторно прочёсывают реку в поисках пропавшей в Звенигороде девочки

Спасатели повторно обследуют отработанные участки Москвы-реки в поисках девочки, пропавшей с двумя друзьями в Звенигороде. Об этом журалистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Водолазы повторно проверяют отработанные участки вдоль берега», — сообщили в ведомстве.

Продолжается исследование других участков. По словам собеседника ТАСС, водолазы погружаются в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования.

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь. Известно, что участники операции успели исследовать порядка 300 тысяч квадратных метров.

