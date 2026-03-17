В больницах остаются 24 пострадавших при ударе ВСУ по Брянску

«В больницах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 24 пострадавших», — рассказал он.
Один человек до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё пять — в тяжёлом, а остальные пострадавшие — в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, 10 марта ВСУ запустили по Брянску не менее семи крылатых ракет. Целью стало мирное население и объекты инфраструктуры. Известно о восьми жертвах, не менее 40 человек пострадали.
