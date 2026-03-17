Руководителей коммерческих фирм задержали в Москве за хищение 460 миллионов

Двое руководителей коммерческих фирм заключили договоры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России и похитили у них более 460 миллионов рублей. Подозреваемых задержали в Москве. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Подозреваемых в хищении у предприятий оборонно-промышленного комплекса задержали мои коллеги совместно с сотрудниками ФСБ России. Двое руководителей коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники действовали вместе с соучастниками в период с 2022 по 2023 год. Согласно договорам, акционерные общества поставили предпринимателям стройматериалы и другое оборудование, выполнив все условия. Однако оплату за свою работу они не получили. Бизнесмены присвоили товары себе.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Силовики изъяли у них технику и другие улики. Задержанных отправили в СИЗО.

Ранее под следствие за хищение одного миллиарда рублей попал экс-главред издания Readovka Алексей Костылев. Он присвоил деньги при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА для Минобороны. Подозреваемому предъявили обвинение. На время следствия его заключили под стражу. Костылев пробудет в СИЗО как минимум до 25 апреля.

