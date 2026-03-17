Руководителей коммерческих фирм задержали в Москве за хищение 460 миллионов

Ранее под следствие за хищение одного миллиарда рублей попал экс-главред издания Readovka Алексей Костылев. Он присвоил деньги при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА для Минобороны. Подозреваемому предъявили обвинение. На время следствия его заключили под стражу. Костылев пробудет в СИЗО как минимум до 25 апреля.