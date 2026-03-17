Контракты с ОПК обернулись уголовным делом о хищении на 460 млн рублей

По данным силовых ведомств, фигуранты обманули представителей предприятий, чтобы получить имущество и средства, предназначенные для производства вооружения.
Как уточнили в МВД, схема действовала в 2022—2023 годах. Коммерсанты вместе с сообщниками заключали договоры с предприятиями.
По этим контрактам заводы передавали им строительное и электрооборудование. Оплата за поставки не поступала.
Следствие считает, что полученное имущество было похищено, а подозреваемые распорядились им по своему усмотрению.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигуранты арестованы, расследование продолжается.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке диверсии против российской военной авиации.
По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина самостоятельно связался с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Следствие считает, что по указанию куратора он планировал подорвать авиационную технику Вооруженных сил России.
