Контракты с ОПК обернулись уголовным делом о хищении на 460 млн рублей

В Москве задержали и арестовали руководителей двух коммерческих компаний. Их подозревают в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ФСБ и МВД.

По данным силовых ведомств, фигуранты обманули представителей предприятий, чтобы получить имущество и средства, предназначенные для производства вооружения.

Как уточнили в МВД, схема действовала в 2022—2023 годах. Коммерсанты вместе с сообщниками заключали договоры с предприятиями.

По этим контрактам заводы передавали им строительное и электрооборудование. Оплата за поставки не поступала.

Следствие считает, что полученное имущество было похищено, а подозреваемые распорядились им по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигуранты арестованы, расследование продолжается.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке диверсии против российской военной авиации.

По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина самостоятельно связался с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Следствие считает, что по указанию куратора он планировал подорвать авиационную технику Вооруженных сил России.

