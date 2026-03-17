Пять человек погибли при ДТП с карьерным самосвалом в Белгородской области

В карьере Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Перевозивший горную массу большегрузный самосвал совершил наезд на автомобиль УАЗ, в котором находилась бригада ремонтников. От полученных травм пять человек, находившиеся в салоне, погибли на месте.
Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств трагедии и ход доследственной проверки.