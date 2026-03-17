«Заказное письмо» от мошенников обошлось минчанину в 80 тысяч рублей

Там уточнили, что за помощью в дежурную службу милиции обратился 28-летний минчанин. Он рассказал, что стал жертвой обмана телефонных аферистов.
По словам пострадавшего, он получил звонок якобы из «Белпочты» с сообщением о заказном письме на его имя. При этом звонок был совершен в мессенджере, уточнили в пресс-службе ГУВД.
Для того, чтобы забрать отправление, лжесотрудник государственной организации попросил продиктовать код из СМС, что молодой человек и сделал.
Далее аферисты действовали по отлаженной схеме: следующий звонок потерпевшему поступил уже якобы от представителя правоохранительных органов. Он сообщил минчанину, что от его имени совершаются денежные переводы человеку, который находится в розыске.
«Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и остановить использование аферистами личных данных, минчанину порекомендовали задекларировать имеющиеся у него денежные средства», — пояснила старший инспектор ГИОС Заводского РУВД Илона Буранко.
Таким образом запуганный минчанин передал курьеру около 75 тысяч рублей в эквиваленте. Он также оформил кредит на сумму пять тысяч рублей, средства перевел на указанный счет. После того, как с молодым человеком перестали выходить на связь, он обратился в милицию.
Буранко сообщила, что в настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. Она также призвала граждан к бдительности и предупредила об опасности переходить по сомнительным ссылкам, предоставлять неизвестным конфиденциальную информацию: данные паспорта и банковских карт, коды из СМС
Она также отметила, что информация о почтовых отправлениях доступна только через официальный сайт или отделения «Белпочты».