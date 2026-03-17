Житель села Стефановка в Крыму ранил из ружья четырех полицейских

Замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли в понедельник к дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин дома, не желая допускать полицейских, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение, сообщили в СК.
«Злоумышленник был обезврежен прибывшим подкреплением из сотрудников полиции и силовой поддержке подразделения Росгвардии СОБР “Халзан”. Возбуждено уголовное дело, фигурант подозревается в посягательстве на жизнь четверых сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности (статья 317 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Раненым сотрудникам полиции была оказана своевременная медицинская помощь, угроза их жизни в настоящее время отсутствует. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Также будет дана оценка имеющимся сведениям о применении фигурантом насилия в отношении членов семьи. Сейчас с задержанным работают следователи.
В настоящее время фигурант задержан органами СК. С ним работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.