В Новосибирске задержали пособницу группы мошенников, инсценировавших ДТП

Новосибирские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в участии в инсценировке дорожных аварий для получения страховых выплат. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, задержанная выполняла в группе одну из ключевых ролей. После постановочного столкновения она садилась за руль поврежденного автомобиля, чтобы при оформлении аварии и последующем обращении за выплатой в страховую компанию выдать себя за водителя, пострадавшего в реальном ДТП.
Ранее полицейские уже задержали девять предполагаемых участников этой организованной группы. В настоящий момент следствию известно о 130 эпизодах противоправной деятельности, которые злоумышленники совершили в период с 2022 года по октябрь 2025 года.
Общая сумма ущерба, предварительно оцененная страховщиками, превышает 43 миллиона рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
По решению суда в отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
