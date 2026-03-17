В Новосибирске задержали пособницу группы мошенников, инсценировавших ДТП

Общая сумма ущерба, предварительно оцененная страховщиками, превышает 43 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в участии в инсценировке дорожных аварий для получения страховых выплат. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, задержанная выполняла в группе одну из ключевых ролей. После постановочного столкновения она садилась за руль поврежденного автомобиля, чтобы при оформлении аварии и последующем обращении за выплатой в страховую компанию выдать себя за водителя, пострадавшего в реальном ДТП.

Ранее полицейские уже задержали девять предполагаемых участников этой организованной группы. В настоящий момент следствию известно о 130 эпизодах противоправной деятельности, которые злоумышленники совершили в период с 2022 года по октябрь 2025 года.

Общая сумма ущерба, предварительно оцененная страховщиками, превышает 43 миллиона рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

По решению суда в отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

