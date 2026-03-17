Жителя Сочи обвинили в унижении людей по национальному признаку за комментарий

Комментарий 41-летний сочинец разместил у себя на странице в соцсети еще в июне 2024 года. Правоохранители посчитали содержание сообщения экстремистским.
«Фигурант, находясь по месту жительства в городе Сочи разместил на своей странице в одной из социальных сетей комментарий экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны неограниченному кругу лиц», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбудили по статье об унижении достоинства группы лиц, сопряженной с пропагандой насилия. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления ФСБ по Кубани.
На допросе мужчина признал вину. Сейчас сотрудники Следственного комитета собирают необходимые доказательства.