Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Сочи обвинили в унижении людей по национальному признаку за комментарий

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело против жителя Сочи, который оставил комментарий в социальной сети с унижением людей по признакам расы и национальности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину задержали.

Комментарий 41-летний сочинец разместил у себя на странице в соцсети еще в июне 2024 года. Правоохранители посчитали содержание сообщения экстремистским.

«Фигурант, находясь по месту жительства в городе Сочи разместил на своей странице в одной из социальных сетей комментарий экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны неограниченному кругу лиц», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье об унижении достоинства группы лиц, сопряженной с пропагандой насилия. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления ФСБ по Кубани.

На допросе мужчина признал вину. Сейчас сотрудники Следственного комитета собирают необходимые доказательства.