Военный из Магнитогорска получил 4 года колонии за хранение мефедрона

Мужчину поймали полицейские, когда он пытался избавиться от свёртка с наркотиком.

Источник: Аргументы и факты

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к четырём годам колонии общего режима за хранение мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину задержали в октябре 2025 года в посёлке Лесопарк. Суд установил, что он забрал из тайника закладку с наркотиком, но при попытке сбросить свёрток был остановлен полицейскими. В ходе осмотра у военного изъяли 23,26 грамма мефедрона.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Кроме того, у мужчины конфисковали iPhone 16 Pro Max, использованный при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.