В Италии на мотоцикле разбился гражданин Молдовы: Врачи борются за его жизнь

В итальянском городе Сан-Лаццаро-ди-Савена произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 42-летний мотоциклист из Молдовы, проживающий в Болонье. Инцидент случился вечером в пятницу, 13 марта, сообщает местная пресса.
По предварительным данным, мужчина управлял мотоциклом марки BMW. Около 19:40, проезжая сложный участок дороги с крутым поворотом, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы проезжей части. Медики, прибывшие на место происшествия вместе с патрулем местной полиции, оценили состояние пострадавшего как критическое.
В данный момент мужчина находится в реанимации госпиталя Маджоре в Болонье, где врачи продолжают бороться за его жизнь.
В полиции подчеркнули, что другие транспортные средства в аварию вовлечены не были.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
