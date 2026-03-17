В Италии на мотоцикле разбился гражданин Молдовы: Врачи борются за его жизнь

По предварительным данным, мужчина управлял мотоциклом марки BMW. Около 19:40, проезжая сложный участок дороги с крутым поворотом, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы проезжей части. Медики, прибывшие на место происшествия вместе с патрулем местной полиции, оценили состояние пострадавшего как критическое.