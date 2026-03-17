Мужчина поджег квартиру жены и угрожал ей по смс

В Уфе суд изменил меру пресечения 44-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге квартиры своей супруги.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, инцидент произошел 17 января. В начале года мужчина уничтожил имущество на сумму более миллиона рублей.
Первоначально ему запретили общаться с участниками процесса, за исключением защитника, следователя и должностных лиц, однако обвиняемый нарушил запрет: неоднократно отправлял потерпевшей и свидетелю смс с угрозами. В итоге суд отправил его под стражу до 17 апреля.
Постановление еще не вступило в силу.
