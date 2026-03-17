Петербуржца осудили за попытку продать за границу детали от боевых вертолетов

71-летний мужчина планировал вывезти за рубеж контролируемые авиационно-технические изделия.
В числе изъятого — средства пассивной защиты от ракет, пиропатроны от авиационных пушек и блоки управления противотанковыми ракетами. Все это применяется на вертолетах семейства Ми и боевых самолетах МиГ.
— Мужчину задержали с поличным в момент получения денег. Продукцию за границу вывезти не дали. Было возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Московский районный суд признал мужчину виновным по трем эпизодам статьи о незаконном экспорте военной техники. Приговор — пять лет лишения свободы условно и судебный штраф 300 тысяч рублей.