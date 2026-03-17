Житель Подмосковья оштрафован за оскорбление полицейского в поезде под Воронежем

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Московской области, который публично оскорбил и угрожал применением насилия сотруднику полиции. Преступление было совершено в октябре 2025 года в поезде, следовавшем по маршруту «Симферополь-Москва».
Инцидент произошел, когда состав находился на железнодорожной станции Россошь. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок (мелкое хулиганство), в связи с чем сотрудники полиции потребовали от него проследовать в отделение для составления протокола.
Как установило следствие, правонарушитель отказался выполнять законные требования и, действуя умышленно, в присутствии посторонних граждан публично оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью. Кроме того, мужчина словесно угрожал представителю власти причинением телесных повреждений и сделал шаг в его сторону, демонстрируя агрессию. Угрозу сотрудник полиции воспринял как реальную, поскольку правонарушитель вел себя агрессивно.
Действия злоумышленника были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 80 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.