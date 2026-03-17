В Минске врача-стоматолога будут судить за нанесение телесных повреждений

В Минске будут судить врача-стоматолога за нанесение телесных повреждений. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Установлено, что 45-летний стоматолог вечером возвращался домой и искал место во дворах на улице Каменногорской, чтобы припарковаться. В какой-то момент он увидел, как сосед из припаркованной рядом машины показал ему непристойный жест. Между мужчинами на улице случился словесный конфликт, а затем потасовка. Стоматолог нанес оппоненту несколько ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.
В больнице у потерпевшего диагностировали переломы носа и скуловой дуги, которые эксперт отнес к категории менее тяжких телесных повреждений.
Сообщается, что обвиняемый врач-стоматолог женат, работает в частной клинике, ранее судим не был. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении менее тяжкого телесного вреда (ч.1 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся.