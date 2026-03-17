Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБ

— В период с ноября 2020 года и на протяжении почти четырех лет заместитель главного врача районной больницы систематически получала взятки за незаконное оформление документов, необходимых для установления инвалидности. Посредниками в передаче денежных средств выступали несколько лиц, в том числе медицинская сестра данного лечебного учреждения, — сообщили в Следкоме.