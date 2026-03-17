На юге Волгограда школьница выпала из окна: ее спасают

Трагический случай произошел ночью 17 марта в Красноармейском районе Волгограда. По сообщениям очевидцев, под окнами дома № 55 по улице Пролетарская была обнаружена девочка с тяжелыми травмами. По некоторым данным, она жила в квартире на 4-м этаже.
К счастью, школьница выжила, однако получила тяжелые увечья.
Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, девочка доставлена в больницу № 7.
— Врачи делает все возможное для сохранения жизни и здоровья, но состояние оценивается, как крайне тяжелое. Прогноз серьезный, — прокомментировали в комитете по здравоохранению.
