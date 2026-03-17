Арестован замглавы управления Росреестра по Дагестану Абдуллаев

МАХАЧКАЛА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев арестован по подозрению в мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
«Абдуллаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кировским районным судом Махачкалы он заключен под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства.