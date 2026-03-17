В Москве задержали соучастницу убийства женщины на Строгинском бульваре

Следователи задержали 22-летнюю москвичку, причастную к совершению разбойного нападения и убийства женщины в столичном районе Строгино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Москве.
По версии следствия, фигурантка, действовавшая по указанию организаторов преступления, привезла в квартиру на Строгинском бульваре болгарку, которую позже использовали для вскрытия сейфа. Кроме того, девушка подобрала под окнами квартиры выброшенные деньги и ювелирные изделия, а затем передала их другому участнику преступной группы.
В настоящее время девушке предъявят обвинение в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Как уточнили в СК, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой.