Житель Тольятти за пьяную езду лишился автомобиля Chrysler 300 и попал в колонию

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор водителю автомобиля Chrysler 300.

Источник: Коммерсантъ

Он признан виновным в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Автомобилист приговорен к шести месяцам колонии строгого режима и лишению права управления транспортом на два года. По ходатайству прокурора машину водителя конфисковали в доход государства.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Судебное следствие установило, что ранее фигурант уголовного дела уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.