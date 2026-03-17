Жителю Красноярска грозит до 20 лет колонии за рекламу наркотиков

В Красноярске трафаретчику грозит до 20 лет лишения свободы за рекламу наркошопов на стенах зданий. Полицейские выяснили, что в обязанности молодого человека входили поиск мест для размещения рекламы запрещенных веществ и непосредственно нанесение граффити.
22-летний юноша в течение года старательно «рисовал» до 70 надписей в день. Предварительно, горожанин нанес порядка пяти тысяч наркограффити на стены зданий в краевом центре, а однажды даже съездил в «командировку» в соседний Новосибирск. За один трафарет он получал до 150 рублей.
Как сообщили в МВД, задержать «художника» удалось в том числе благодаря содействию руководителя «Центра благоустройства общественных пространств и защиты животных».
На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
Тем временем в Челябинске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», наградили женщину, которая в канун Нового года приняла роды у незнакомки в сугробе. Знак отличия «За смелость и отвагу» вручил губернатор Алексей Текслер.