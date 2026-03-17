Двух сварщиков засосало в конвейер в Бокситогорском районе Ленобласти

Рабочие погибли.

Источник: Piter.TV

В Бокситогорском районе Ленинградской области утром 16 марта в лесопильном цехе поселка Ефимовский произошло трагическое происшествие, приведшее к гибели двух сотрудников. Согласно информации, представленной Северо-Западной межрегиональной Государственной инспекцией труда, ЧП случилось в результате ремонтных работ, проводившихся работниками подрядной организации.

Во время ремонта технологического оборудования — конвейера — посторонний сотрудник случайно запустил механизм, что привело к попаданию внутрь машины двух рабочих. В результате инцидента погибли двое сварщиков, возраст которых составлял 27 и 44 года соответственно.

Заместитель руководителя инспекции Ольга Казанская сообщила, что в настоящее время проводится расследование для выяснения подробностей случившегося.