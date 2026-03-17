Житель Салавата получил 8 лет особого режима за покушение на убийство

В Салавате вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в покушении на убийство и серии краж.
В суде установили, что в августе прошлого года во время пьяной ссоры мужчина подошел к знакомому, лежавшему на кровати, и несколько раз ударил его обухом топора по голове. Мужчина выжил, но получил тяжкий вред здоровью.
Кроме того, с марта по июль 2025 года житель Салавата украл вещи на 114 тысяч рублей. Суд учел наличие судимости и приговорил его к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима.
