На Таймыре экс-главу участка ГИМС осудили за 41 взятку и фиктивные экзамены

Бывшая начальница Дудинского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России отправится в колонию общего режима на 7 лет и 10 месяцев. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
С 2024 года она помогала жителям Таймыра получать права на управление катерами и лодками без прохождения обязательного обучения и сдачи экзаменов. Женщина вносила в государственную информационную систему ложные сведения о якобы успешной проверке знаний. В итоге удостоверения получили 39 человек, не имевших ни теоретической, ни практической подготовки. За «помощь» чиновница получила 41 взятку на сумму около 1,5 миллиона рублей.
В схеме участвовал посредник — местный житель, который искал желающих получить права «без хлопот». Он организовывал передачу денег и взаимодействовал с экс-главой участка ГИМС.
Суд признал экс-сотрудницу МЧС виновной в коррупции. Полученные взятки взыщут в доход государства.