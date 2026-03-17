На Таймыре экс-главу участка ГИМС осудили за 41 взятку и фиктивные экзамены

С 2024 года она помогала жителям Таймыра получать права на управление катерами и лодками без прохождения обязательного обучения и сдачи экзаменов. Женщина вносила в государственную информационную систему ложные сведения о якобы успешной проверке знаний. В итоге удостоверения получили 39 человек, не имевших ни теоретической, ни практической подготовки. За «помощь» чиновница получила 41 взятку на сумму около 1,5 миллиона рублей.