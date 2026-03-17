В Воронеже вынесен приговор арендатору пруда, где утонула 12-летняя девочка

Как установили следствие и суд, в июне 2025 года осужденный арендовал земельный участок с водоемом на территории одной из баз отдыха в Советском районе Воронежа. Не имея законных оснований для использования пруда в рекреационных целях, мужчина организовал платные услуги по отдыху на пляже и купанию. При этом он грубо нарушил требования безопасности: на территории отсутствовал специально отведенный участок для купания детей, а также не был организован пост спасателей.