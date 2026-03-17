В Воронеже вынесен приговор арендатору пруда, где утонула 12-летняя девочка

В Воронеже вступил в законную силу приговор в отношении 55-летнего местного жителя, организовавшего платный пляж на арендованном водоеме без соблюдения элементарных мер безопасности. Мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как установили следствие и суд, в июне 2025 года осужденный арендовал земельный участок с водоемом на территории одной из баз отдыха в Советском районе Воронежа. Не имея законных оснований для использования пруда в рекреационных целях, мужчина организовал платные услуги по отдыху на пляже и купанию. При этом он грубо нарушил требования безопасности: на территории отсутствовал специально отведенный участок для купания детей, а также не был организован пост спасателей.
Трагедия произошла 8 июля 2025 года. Во время отдыха на пляже две малолетние сестры начали тонуть. Шестилетнюю девочку успели спасти отдыхающие, однако ее 12-летнюю сестру извлекли из воды уже без сознания. Из-за отсутствия на пляже профессиональных спасателей своевременная помощь ребенку оказана не была. Девочка скончалась.
Суд признал арендатора виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.