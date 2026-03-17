За сутки жители Иркутской области перевели аферистам более 7 миллионов рублей

За последние сутки четверо жителей Иркутской области стали жертвами телефонных аферистов. Они получили более семи миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, 3,7 миллиона рублей лишилась 67-летняя женщина из Ангарска. Женщине позвонил якобы курьер и попросил назвать код из СМС для получения посылки. Затем на связь вышли лжесотрудники портала Госуслуг и силовых структур. Они убедили потерпевшую, что её личный кабинет взломан, а на распоряжение банковскими счетами оформлена доверенность.
— В финале так называемый оперативник спецслужб уговорил пенсионерку перевести сбережения на «безопасный счёт». Общение с аферистами длилось 13 дней, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.
В Усолье-Сибирском 79-летняя сибирячка потеряла 2,6 миллиона рублей. Аферисты связались с ней по стационарному телефону, выдавая себя за представителей госорганов.
Жертвой также стал 19-летний студент, который хотел купить билеты на концерт и попал на поддельный сайт. В итоге он перевел почти 6 тысяч рублей на счета мошенников. А житель Шелеховского района попытался заработать на росте цифровой валюты. Лжетрейдеры убедили его перевести почти 800 тысяч рублей на «криптокошелёк», после чего связь с ними прервалась.