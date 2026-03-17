Оглашён приговор мужчинам, скинувшим 19-летнюю мать из окна

Суд над злоумышленниками состоялся менее, чем через год после совершения преступления.

Источник: АиФ Красноярск

Двоих мужчин, выбросивших из окна 19-летнюю девушку, надолго отправят в колонию строгого режима. Приговор преступники выслушали молча, не выразив никаких эмоций. Также безмолвно они покинули зал суда в сопровождении сотрудников полиции.

Каждому из подельников предстоит выплатить матери погибшей по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Но никто не вернёт самого близкого человека малолетнему ребёнку-инвалиду, оставшемуся у убитой девушки. Детали жуткой истории, произошедшей меньше года назад, собирал корреспондент krsk.aif.ru.

Инсценировали несчастный случай.

Анну (имя изменено) и её дочку 43-летний и 61-летний мужчины встретили на одной из улиц Красноярска поздним вечером 20 мая 2025 года.

Заметив у магазина плачущую девушку с ребёнком, один из приятелей подошёл к ней и поинтересовался, что случилось. Оказалось, молодой матери негде было ночевать. Как позже преступник признается следователям, случайная знакомая рассказала ему, что поссорилась с сожителем.

Мужчина предложил Анне провести ночь в квартире, где он проживал с соседом, и та согласилась.

Через некоторое время компания уже распивала спиртное. В ходе застолья возник конфликт. «Один из мужчин не сдержался и ударил девушку кулаком в область шеи. Она потеряла сознание», — сообщили в прокуратуре.

Приятели не стали вызывать врачей и решили избавиться от новой знакомой, инсценировав несчастный случай. Они подняли свою жертву на подоконник и выбросили из окна.

Солгал следователям.

Лежащую на земле окровавленную Анну заметили прохожие. Вызванная ими скорая помощь доставила девушку в больницу, но спасти её не удалось. Пострадавшая скончалась от тяжёлых травм спустя два дня.

Что стало с её двухлетней дочкой? Той роковой ночью, пока выбросившие молодую мать с высоты четвёртого этажа собутыльники продолжали пить, девочка в слезах лежала на диване.

Спустя примерно 20 минут после совершения преступления один из мужчин решил избавиться и от малыша. Он позвонил в полицию и сообщил, что у него дома находится чужой ребёнок. Прибывшим на место сотрудникам МВД заявитель солгал, что случайно нашёл малышку на улице.

«На месте следователи быстро выяснили, откуда упала мать девочки, и что делала дома у обвиняемых. Один из мужчин полностью признался в содеянном, другой — частично», — рассказали в Следственном комитете.

Как сообщила корреспонденту krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы ведомства Анастасия Дядечкина, сейчас малышка находится с бабушкой со стороны матери, над ней оформляют опекунство.

Срок и компенсация вреда.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч 2. статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц, по предварительному сговору».

Уже через девять с небольшим месяцев после преступления, в марте 2026 года, обвиняемым вынесли приговор. Каждый получил по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Одному из подельников дополнительно назначили один год ограничения свободы.

«Также суд удовлетворил иск матери погибшей и взыскал с осужденных по одному миллиону рублей компенсации морального вреда», — добавили в прокуратуре.

Дикую историю, произошедшую в Красноярске, горожане активно обсуждают в соцсетях и мессенджерах. Люди жалеют ни в чём не повинного малолетнего ребёнка, оставшегося без матери и сетуют, что злодеев не отправили за решётку на пожизненное заключение.

«Жалко ребёнка, который оказался заложником ситуации со шлейфом длиною в жизнь, и ни в чём не виноват», — пишет Софья Харламова. «Маловато дали», — намекает на недостаточный размер срока Андрей Шраменко.

На свободе спустя десятилетия.

По данным сотрудников объединённой пресс-службы судов Красноярского края, приговор ожидает вступления в законную силу, а значит, скоро агрессоры понесут наказание.

Но случается, что виновник трагедии остаётся на свободе долгие годы.

Так, в Ачинске Красноярского края мужчина, в ходе конфликта с которым девушка выпала в окно, так и не понёс ответственности.

Смертельный инцидент произошёл летним вечером 1997 года. Приревновав подругу к её бывшему, молодой человек не разрешил ей зайти к экс-бойфренду за фотографиями и личными вещами. Устроив потасовку прямо в подъезде дома, где жил предыдущий друг девушки, мужчина толкнул возлюбленную так, что она упала и, скатившись по лестнице, вылетела в окно подъезда между третьим и четвёртым этажами.

Жертва конфликта скончалась на месте от полученных травм. Мужчина сразу попал под подозрение и даже дал признательные показания. Но позже отказался от них. Доказать его вину тогда не удалось и задержанного пришлось отпустить.

Расследование дела получило продолжение в ходе работы следователей над раскрытием преступлений прошлых лет. Срок давности по статье, предъявленной подозреваемому, — 15 лет — уже истёк. Возможно, поэтому, спустя почти 30 лет после случившегося, мужчина так и останется безнаказанным.

Вытолкнул со второго этажа.

В Норильске Красноярского края тем временем ждёт суда 54-летний мужчина, вытолкнувший из окна бывшую сожительницу.

В декабре 2025 года он захотел переночевать у экс-подруги и проник в квартиру против её воли. В ходе ссоры мужчина ударил женщину в лицо, пытался душить, угрожал расправой ножом и заставлял выпрыгнуть из окна второго этажа.

Конфликт закончился тем, что агрессор посадил бывшую на подоконник, развернул ногами на улицу и резко толкнул в спину. Выпавшая женщина получила тяжёлые травмы.

Вчера стало известно о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу злоумышленника. Какое наказание он понесёт, предстоит решить суду.