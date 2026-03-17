В Крыму мужчина открыл стрельбу по полицейским, есть пострадавшие

В Джанкойском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Стефановка, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.
Инцидент произошел 16 марта в ходе рейда по борьбе с незаконным оборотом оружия. По прибытии сотрудников полиции к домовладению мужчина отказался сдать арсенал и подчиниться законным требованиям.
Как уточняет МВД по Республике Крым, злоумышленник бросил в сторону полицейских взрывное устройство, а после открыл огонь из гладкоствольного ружья. Ответным огнем из табельного оружия подозреваемый был ранен. Пытаясь избежать задержания, он поджег собственный автомобиль и дом, после чего попытался скрыться в хозяйственной постройке.
Фигурант был нейтрализован и задержан при силовой поддержке бойцов СОБР «Халзан» Росгвардии. В ходе операции из соображений безопасности проводилась эвакуация жителей близлежащих домов.
В результате вооруженного нападения четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Одному сотруднику потребовалась госпитализация, остальным медицинская помощь была оказана на месте. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Республики Крым.