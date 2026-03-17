В МЧС назвали затороопасные участки на реках Красноярского края

В Красноярском крае на четырех реках могут возникнуть опасные заторы льда.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты МЧС Красноярского края прогнозируют формирование опасных заторов льда на четырех реках региона: Енисее, Кане, Чулыме и Тубе. В пресс-службе ведомства добавили, что муниципальные образования уже спланировали ряд превентивных мероприятий: пиление и чернение льда, а также взрывные работы на объектах.

Наиболее затороопасные участки:

— река Кан — Зеленогорск, Канск, село Хомутово и село Подояйск;

— Чулым — села Старые Бирилюссы и Сучково;

— Туба — село Тотино;

— Енисей — село Ворогово.

По информации спасателей, вскрытие Енисея ожидается 10 апреля — 31 мая, а рек Туба, Мана, Кан, Чулым — 9−18 апреля.

Ранее мы писали, что из красноярского поселка Солонцы планируют сделать новый выезд — дорога должна соединить улицу Содружества со строящейся трассой в микрорайон Солнечный.