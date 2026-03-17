В МЧС назвали затороопасные участки на реках Красноярского края

Специалисты МЧС Красноярского края прогнозируют формирование опасных заторов льда на четырех реках региона: Енисее, Кане, Чулыме и Тубе. В пресс-службе ведомства добавили, что муниципальные образования уже спланировали ряд превентивных мероприятий: пиление и чернение льда, а также взрывные работы на объектах.